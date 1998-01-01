  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كيف تعرف أن حسابك في "جيميل" تعرض للاختراق؟

الخميس 14 فبراير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تعرف أن حسابك في "جيميل" تعرض للاختراق؟



وكالات / سما /

أطلقت "غوغل"، مؤخرا، ميزة جديدة تنبه مستخدمي البريد الإلكتروني "جيميل" إلى تعرض حساباتهم للاختراق وتحثهم على حماية أنفسهم.

ويمكن الوصول إلى الأداة الجديدة عبر خيار الإعدادات ثم كلمات المرور ثم اختيار Google Password Checkup.

وتتم عملية التحقق، بكل بساطة، إذ يكفي أن تسجل الدخول عبر متصفح "غوغل كروم" حتى تقوم المنصة بالتنبيه إذا كان ثمة اختراق لكلمة المرور.

وبحسب ما نقل موقع "تايم"، فإن غوغل تعتمد على قاعدة بيانات مشفرة من الكلمات المرورية المرتبطة في الغالب بعمليات الاختراق والقرصنة.

وفي مرحلة لاحقة، يقوم غوغل بمقارنة كلمتك المرورية الخاصة مع الكلمات الأخرى المشبوهة، ولا تؤثر عملية التحقق المشفرة على البيانات الشخصية للمستخدم.

وإذا اكتشفت عملية التحقق تطابقا بين الكلمتين، تنصح غوغل بتغيير كلمة المرور قبل فوات الأوان، على اعتبار أن القراصنة قد يضعون كلمة أخرى.

وتسمح غوغل من البداية لمستخدميها أن يغيروا كلماتهم المرورية، ويمكن الاستعانة بعدد من خيارات الاسترجاع أثناء نسيان كلمة المرور.

ويوصي خبراء التقنية باستبدال كلمة المرور بين الفينة والأخرى، لاسيما أن هذه الخاصية الجديدة تعمل على التنبيه فقط ولا تحمي من الخطر بشكل نهائي.

#جيميل

الأكثر قراءة اليوم

صور: الشاباك يزعم: حماس حاولت تجنيد عناصر عبر بث الأقصى وينشر اسماء المذيعين والمعتقلين

استخبارات الاحتلال: لهذه الاساب.. حماس قد تبادر للتصعيد واحتمالية كبيرة لحرب خلال 2019

الاحمد : اعتذر فشلنا في التوصل لاتفاق في موسكو و ابو مرزوق يكشف نقاط الاتفاق والاختلاف

ملادينوف: نحن قريبون من الحرب و10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بغزة

الاحتلال يفقد اثار احد جنوده عقب مغادرته القاعدة في الجنوب

الغرفة المشتركة: الجمعة المقبلة ستكون اختبارًا نهائيًا للاحتلال

فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

الأخبار الرئيسية

k

فيديو: تركي الفيصل لصحفي إسرائيلي: آمل أن أزور "إسرائيل" .. و" لازم تتزوج فتاة عربية

هنية

صحيفة : هنية يسعى لجلب أموال "حماس" المحتجزة في مصر

نتنياهو يعلن انه سيلتقي الوزير السعودي الجبير في وارسو اليوم

"والا" تكشف:"إسرائيل" تخشى من حرب صاروخية مع حزب الله وحماس

اسرائيل ترفض السماح بزيارة مجلس الأمن لفلسطين المحتلة