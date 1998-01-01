كيف تعرف أن حسابك في "جيميل" تعرض للاختراق؟

وكالات / سما /

أطلقت "غوغل"، مؤخرا، ميزة جديدة تنبه مستخدمي البريد الإلكتروني "جيميل" إلى تعرض حساباتهم للاختراق وتحثهم على حماية أنفسهم.

ويمكن الوصول إلى الأداة الجديدة عبر خيار الإعدادات ثم كلمات المرور ثم اختيار Google Password Checkup.

وتتم عملية التحقق، بكل بساطة، إذ يكفي أن تسجل الدخول عبر متصفح "غوغل كروم" حتى تقوم المنصة بالتنبيه إذا كان ثمة اختراق لكلمة المرور.

وبحسب ما نقل موقع "تايم"، فإن غوغل تعتمد على قاعدة بيانات مشفرة من الكلمات المرورية المرتبطة في الغالب بعمليات الاختراق والقرصنة.

وفي مرحلة لاحقة، يقوم غوغل بمقارنة كلمتك المرورية الخاصة مع الكلمات الأخرى المشبوهة، ولا تؤثر عملية التحقق المشفرة على البيانات الشخصية للمستخدم.

وإذا اكتشفت عملية التحقق تطابقا بين الكلمتين، تنصح غوغل بتغيير كلمة المرور قبل فوات الأوان، على اعتبار أن القراصنة قد يضعون كلمة أخرى.

وتسمح غوغل من البداية لمستخدميها أن يغيروا كلماتهم المرورية، ويمكن الاستعانة بعدد من خيارات الاسترجاع أثناء نسيان كلمة المرور.

ويوصي خبراء التقنية باستبدال كلمة المرور بين الفينة والأخرى، لاسيما أن هذه الخاصية الجديدة تعمل على التنبيه فقط ولا تحمي من الخطر بشكل نهائي.