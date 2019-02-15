اتحاد كرة الطاولة يؤكد الحالة الوحدوية في شطري الوطن

غزة / سما /

أكد أديب أبو غزال رئيس اللجنة الفنية والمسابقات باتحاد كرة الطاولة إنهاء التحضيرات والاستعدادات لاقامة لقاء السوبر في شطري الوطن من خلال تكليف اللجان لإنجاح اليوم الرياضي الكبير وقال أبو غزال :" إن مباراة السوبر جاءت بالتوافق الكامل والتنسيق مع عيسى كنعان رئيس اللجنة الفنية والمسابقات المساعد عبر الإعلان عن انطلاق موسم عام ٢٠١٩م بتاريخ ( ١٣ / ٢ / ٢٠١٩م ) بين ناديي أرثوذكسي القدس ونادي شباب أبو ديس في محافظات الضفة الغربية الساعة السادسة مساء بصالة نادي أبو ديس .

وأوضح أبو غزالة أن اللقاء في محافظات غزة سيجمع بين نادي المجمع الإسلامي وبين نادي فلسطين الرياضي في صالة المجمع الإسلامي الساعة الرابعة مساءا .

من جانبه عبر محمد الدلو رئيس الاتحاد المركزي لكرة الطاولة عن سعادته لانطلاق الموسم الرياضي للعبة لهذا العام بالتوافق ولأول مره في تاريخ كرة الطاولة الفلسطينية بين العرس الرياضي، وقدم دعوة رياضية لأسرة لعبة كرة الطاولة بالحضور والتفاعل الرياضي.

وقدم الدلو دعوة رسمية لوسائل الإعلام لتغطية الحدث الرياضي النوعي خاصة بعد التوافق والزيارة التاريخية لوفد المحافظات الشمالية لمحافظات غزة مؤخراً والاتفاق على كل الأجندة والمسابقات المشتركة في فلسطين .

أما رضوان الشريف نائب رئيس أن إتحاد اللعبة فأكد أن إتحاد الطاولة عازم في تثبيت الأجندة الوطنية الموحدة في فلسطين والارتقاء بواقع لعبة كرة الطاولة من خلال إعادة انتشارها وتوسيع عدد المشاركين فيها في المؤسسات والأندية الرياضية في فلسطين .

وأفرز الاجتماع المركزي الأول، أجندة الموسم الجديد حتى منتصف العام الحالي 2019م، عبر سلسلة من البطولات الرسمية, ستجري بالتزامن بين غزة والضفة.وحسب الأجندة، فإن الموسم الرياضي الجديد لكرة الطاولة سينطلق بمباراة "سوبر فلسطين" بين بطلي الكأس والدوري.كما ستقام ثاني البطولات الرياضية (بطولة الفئات العمرية) يوم 15/2/2019، على أن تنطلق ثالثة البطولات (رجال فردي) بتاريخ 1/3/2019م.

كما قرر اتحاد اللعبة، إطلاق دوري الدرجة الممتازة بتاريخ 15/3/2019م، ودوري الدرجة الأولى في 5/4/2019م، والدرجة الثانية 26/4/2019م، فيما سيبدأ دوري الدرجة الثالثة يوم 1/5/2019م.