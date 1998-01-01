إجراء قرعة بطولة كأس طوكيو للشباب

رام الله / سما /

أجرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم،الأربعاء قرعة بطولة كأس طوكيو للشباب تحت 19 عاماً، في مقر الاتحاد بالرام، بحضور يوسف لافي أمين عام اتحاد كرة القدم، وماتسيوي ماساهيرو ممثل الحكومة اليابانية، وجولي سمارة ممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وممثلين عن الأندية المشاركة في البطولة.

وقبل إجراء القرعة، رحب لافي بالحضور، مقدماً شكره باسم اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأعضاء مجلس الاتحاد، للحكومة اليابانية على رعايتها دوري الشباب للعام الثالث على التوالي. وأشار لافي إلى أن هذه النسخة من البطولة ستقام في المحافظات الشمالية والجنوبية وهو ما يدل على أهميتها وتطورها من عام لآخر، مشدداً على أهمية البطولات الخاصة بالفئات العمرية التي من شأنها رفد الأندية والمنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين قادرين على المنافسة مستقبلاً.

من جهته أوضح عبد الناصر بركات مدير الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم كيفية إقامة منافسات النسخة الحالية من البطولة (كأس طوكيو)، مشيراً إلى أنها ستضم 16 فريقاً من المحافظات الشمالية، حيث سيواجه صاحب المركز الأول نظيره صاحب المركز الأول في المحافظات الجنوبية في الرابع من نيسان ، في افتتاح ملعب رفح، وذلك من أجل تحديد بطل هذه البطولة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

شباب نابلس-جبل الزيتون

مركز طولكرم-أهلي الخليل

شباب الخليل-السواحرة

طمون-ثقافي البيرة

العبيدية-مؤسسة البيرة

الخضر-جنين

ثقافي طولكرم-هلال القدس

السموع-الامعري