بومبيو لنتنياهو: لا سلام واستقرار في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش قمة وارسو إن "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من دون مواجهة مع إيران".

ويجتمع اليوم في بولندا عدد من قادة العالم لبحث "الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، يتوقع فيه أن يتم بحث "كبح جماح النفوذ الإيراني في المنطقة".

ويتوقع أن يتلقي نتنياهو في وقت لاحق اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وكذلك صهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنر وجايسون غرينبلاط المبعوث الخاص لخطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين. كما ويتوقع أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون أيضا عددا من الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الدولي لبحث خطة السلام التي تعرف باسم "صفقة القرن". وسبق أن أعلنت كل من روسيا وإيران والسلطة الفلسطينية وعدد من الدول الأوروبية مقاطعة هذا المؤتمر.

بدوره، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلاط صباح اليوم إنه "أمر مشجع أن نرى الحوار الصادق بين البلدان لبحث التحديات المشتركة"، مشيرا الى أن "لا شك بأن العدوان الإيراني في المنطقة قرّب بين إسرائيل والعالم العربي".