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فيديو.. توتنهام يضع قدماً في ربع النهائي بفوز كبير على دورتموند

الخميس 14 فبراير 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. توتنهام يضع قدماً في ربع النهائي بفوز كبير على دورتموند



وكالات / سما /

وضع توتنهام قدماً في دور 8 من دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتظر السبيرز حتى الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ليوقع على هدف التقدم عن طريق نجمه الكوري هيونج مين سون، بعد إنهاء رائع لتمريرة عرضية من زميله يان فيرتونخين.

وجاء هدف توتنهام من أول تسديدة للفريق على شباك النادي الألماني. ويعتبر بوروسيا دورتموند أكثر فريق هز شباكه سون برصيد 8 أهداف في 10 مباريات أكثر من أي فريق آخر.

وعاد يان فيرتونخين ليوقع على الهدف الثاني بنفسه بعد انسلاله داخل منطقة الجزاء ليضع تمريرة أورييه العرضية بشكل رائع في مرمى دورتموند، معلناً عن الهدف الثاني في الدقيقة 83.

فيما عاد المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي بعد 3 دقائق ليوقع الهدف الثالث، برأسية من ركنية نفذها إريكسن.

وبهذا الفوز يكون رجال ماوريسيو بوتشتينيو قد قطعو شوطاً طويلاً نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار حسم تأهلهم الرسمي إياباً على ملعب “سيجنال دونا بارك”.

#توتنهام #بوروسيا دورتموند

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