شقيقة إيكاردي تفضح واندا نارا بعد سحب القيادة منه

وكالات / سما /

اتهمت شقيقة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي زوجته واندا نارا بالتسبب بمشاكل كبيرة لشقيقها مع ناديه إنتر ميلان الإيطالي ، بعد تطور الأمور بسحب شارة القيادة منه.

وقررت إدارة الإنتر سحب شارة القيادة من ماورو إيكاردي ، بسبب انخفاض مستواه مؤخراً على إثر مسألة تجديد عقده ، بجانب رفضه العرض المقدم.

وكشف المدرب لوتشيانو سباليتي في نفس السياق عن رفض إيكاردي السفر مع الفريق إلى فيينا لخوض مباراة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي يوم الخميس ، بعد معرفته بقرار سحب الشارة ومنحها للحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وكتبت شقيقة إيكاردي في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كما أفادت المصادر الإيطالية “أخي المسكين ، لماذا تستمر بالسماح بكل ذلك ؟ ، إنتر لا يسمح بمثل هذه المواقف ، إذا كان لديك شخص خطير خلفك فمن يهتم بك ؟ ، هذا لن يحدث حقاً”.

وتعمل واندا نارا – زوجته – وكيلاً لماورو ، وهي التي تقود المفاوضات بالعادة.