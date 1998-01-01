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شقيقة إيكاردي تفضح واندا نارا بعد سحب القيادة منه

الخميس 14 فبراير 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة إيكاردي تفضح واندا نارا بعد سحب القيادة منه



وكالات / سما /

اتهمت شقيقة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي زوجته واندا نارا بالتسبب بمشاكل كبيرة لشقيقها مع ناديه إنتر ميلان الإيطالي ، بعد تطور الأمور بسحب شارة القيادة منه.

وقررت إدارة الإنتر سحب شارة القيادة من ماورو إيكاردي ، بسبب انخفاض مستواه مؤخراً على إثر مسألة تجديد عقده ، بجانب رفضه العرض المقدم.

وكشف المدرب لوتشيانو سباليتي في نفس السياق عن رفض إيكاردي السفر مع الفريق إلى فيينا لخوض مباراة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي يوم الخميس ، بعد معرفته بقرار سحب الشارة ومنحها للحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وكتبت شقيقة إيكاردي في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كما أفادت المصادر الإيطالية “أخي المسكين ، لماذا تستمر بالسماح بكل ذلك ؟ ، إنتر لا يسمح بمثل هذه المواقف ، إذا كان لديك شخص خطير خلفك فمن يهتم بك ؟ ، هذا لن يحدث حقاً”.

وتعمل واندا نارا – زوجته – وكيلاً لماورو ، وهي التي تقود المفاوضات بالعادة.

#إيكاردي

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