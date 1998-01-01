ليبرمان : المواجهة القادمة مع غزة ستكون الاخيرة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الاسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" إن الصراع المقبل في قطاع غزة، يجب أن يكون الأخير" موضحا " منذ ما يقرب من عام بدأت مسيرات العودة على طول السياج في قطاع غزة، وقد حذرت في كل من المناقشات المغلقة والعامة، أن أكثر الأماكن سخونة وتوتراً هو قطاع غزة، وجاء تقييم الاستخبارات العسكرية الذي نشر أمس متطابقاً تمامًا مع تقييمي خلال العام الماضي .

وتابع "السؤال الآن ليس هل ستكون هناك مواجهة أخرى مع حماس في قطاع غزة، بل "متى سيحدث ذلك"؟.



وأضاف ليبرمان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عبرية "من المستحيل أن نفهم لماذا تواصل الحكومة الإسرائيلية تقوية "العدو" استعدادًا للمواجهة المقبلة معنا، إن نقل الأموال والوقود إلى قطاع غزة وتوسيع منطقة الصيد- كلها عوامل تعزز من حماس عسكرياً أو على المستوى المدني.



وأشار إلى أن المواجهة المقبلة، يجب أن تكون المواجهة الأخيرة، يجب علينا توجيه ضربة قاسية وغير معهودة ضد حماس، حتى نكسر إرادتهم بالكامل لمعاودة القتال ضدنا، وأيضاً لتدمير إيمانهم بأنهم قد يهزموننا، وبدون هذه الضربة فإن المواجهة الوشيكة مع قطاع غزة لن تكون إلا مرحلة مؤقتة للمواجهات في المستقبل.

