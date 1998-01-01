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رئيس برشلونة: فالفيردي سيستمر حتى لو لم يفز بشيء

الخميس 14 فبراير 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس برشلونة: فالفيردي سيستمر حتى لو لم يفز بشيء



وكالات / سما /

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بقاء المدرب إرنستو فالفيردي مع الفريق في الموسم القادم حتى لو لم يفز بأي لقب خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه الرجل الأنسب للمرحلة القادمة.

وأثير جدل كبير حول مستقبل إرنستو فالفيردي في الآونة الأخيرة بسبب عدم رضا فئة كبيرة من الجماهير عن أسلوبه بالتدريب، بالإضافة إلى أنه لم يجدد عقده مع النادي حتى هذه اللحظة.

وأوضح بارتوميو أنه لن يتم إقالة فالفيردي في نهاية الموسم بغض النظر عن ما سيحدث في جميع المسابقات، وهي تصريحات أثارت استياء البض من عشاق النادي.

وقال فالفيردي في مقابلة نشرتها صحيفة آس الإسبانية “نعم سوف يبقى، أنت تعرف أن لديه عقد، لكن ستأتي لحظة يتوقف فيها عن تدريب برشلونة، أنا سعيد بكيفية قيامه بعمله”

وتابع “سوف يستمر فالفيردي مع برشلونة في الموسم القادم، إنه قوي كفاية ليواصل للموسم الثالث، وأراه أكثر استقراراً في عمله”.

وأنهى فالفيردي حديثه “إن لم يفز بشيء؟ سوف يستمر أيضاً، الآن بعد أن وصل اللاعبون الشباب مثل أرتورو ولونجليه وديمبيلي ودي ديونج وتوديبو، أود أن يستمر معهم، بالنسبة للاعبين الشباب الذين وصلوا، اعتقد أن فالفيردي هو الأنسب لهم”.

#إرنستو فالفيردي

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