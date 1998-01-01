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رئيس الزمالك يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح

الخميس 14 فبراير 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الزمالك يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح



وكالات / سما /

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر و المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد نشر الأخير لتغريدة عن التعصب الرياضي في مصر.

و قال رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية مع خالد الغندور عبر قناة المحور:  “بالنسبة لموضوع التهدئه ده , خليك في ليفربول بتاعك , لا انت عايش عيشتنا ولا عايش معانا و لا بتأكل أكلنا و لا بتشرب شربنا، من فضلك احنا بنحبك، ابعد انت عن القصة دى، علشان إنت مش عارف القصة ماشية إزاي”.

كان محمد صلاح قد غرد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت… هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟.

#محمد صلاح

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