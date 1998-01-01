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نتنياهو يعلن انه سيلتقي الوزير السعودي الجبير في وارسو اليوم

الخميس 14 فبراير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن انه سيلتقي الوزير السعودي الجبير في وارسو اليوم



وارسو/وكالات/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.
وقال نتيناهو ردا سؤال الصحفيين فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط: "نعم".
وذكرت القناة الـ 13 بالتلفزيون الاسرائيلي، صباح الخميس، أن نتنياهو، سيلقي اليوم كلمة خلال مؤتمر "الأمن والسلام للشرق الأوسط" المنعقد في العاصمة البولندية وارسو.

وقال نتنياهو قبيل كلمته في المؤتمر ان حضور مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الى جانب دول عربية يشكل "منعطفاً تاريخياً".

وافادت القناة العبرية، إن نتنياهو سيجتمع اليوم على هامش المؤتمر، بوزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو"، لمناقشة ملف التواجد العسكري الإيراني في سوريا.

وكان نتنياهو اجتمع بالأمس، مع وزير الخارجية العماني، وأكد أنه سيجتمع قريبا برؤساء دول عربية أخرى.
وأشارت القناة العبرية، الى أن مؤتمر وارسو لم ينجح حتى الآن في خلق تحالف حقيقي ضد إيران، لكنه سيسهم في تحسين علاقات إسرائيل ببعض الدول العربية.
 

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