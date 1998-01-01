فيديو.. ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة بفوزه على أياكس

وكالات / سما /

نجح ريال مدريد في كسر سيطرة أياكس أمستردام على ملعبه “يوهان كرويف آرينا” بتحقيقه الفوز في اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ورغم سيطرة أياكس على أغلب دقائق المباراة ، وتقديمه أداء عاد به إلى زمنه الجميل ، إلا أن خبرة ريال مدريد منحته الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي ، لكنه شهد لقطة أثارت الجدل بين الخبراء التحكيميين ، عندما ألغى حكم المباراة السلوفيني سكومينا هدفاً لأياكس بداعي التداخل مع حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وبعد سيطرة الهولنديين رد ريال مدريد بهدف التقدم عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 60 ، لكن أياكس عادل النتيجة عبر المغربي حكيم زياش في الدقيقة 75 ، إلا أن البديل ماركو أسينسيو خطف الفوز بهدفٍ في الدقيقة 87.

ويأتي فوز ريال مدريد قبل مباراة الإياب التي تجمعهما على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد ، في الخامس من شهر مارس القادم.