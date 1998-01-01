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حالات اختناق في صفوف الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال بمدينة الخليل

الخميس 14 فبراير 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عشرات الطلبة، اليوم الخميس، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من بلدات وأحياء مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع، أصيب على إثرها عشرات الطلبة بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.

وأضافت، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوبا، وفتشت منزل المواطن سمير بحيص، واستولت على مركبته. كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزلي المواطنين أحمد القواسمي، وأنس الهشلمون، واستولت على مركبة الأخير.

#اختناق #الاحتلال

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