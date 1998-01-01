الاحتلال يشن حملة اعتقالات و يصادر مركبات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 13 مواطنا.

والمعتقلون هم: قصي حميدات، يوسف إيهاب الزبيدي، إبراهيم نصر الزبيدي من مخيم الجلزون شمال رام الله، وسليمان مصلح سعدة، محمد عبد العال، أبو نافز عبد العال، جبر إبراهيم العناني من كفر نعمة غرب رام الله.

كما واعتقلت أمير سعيد خالد هرشة، محمد سعيد صباح، أمين خشان، محمد سمير عمار، ربيع جمال هرشة من قفين قرب طولكرم.

واعتقلت محمود وصفي خالد من جيوس شرق قلقيلية.

وصادرت قوات الاحتلال مبلغ مالي من أحد المنازل في كفر نعمة.

وقامت بتفتيش منزل انس الهشلمون في الخليل وصادرت صور خاصة، اضافة الى تفتيش منزل سمير بحيص في يطا ومصادرة سيارة.