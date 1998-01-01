الجاغوب يرد على المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

غزة / سما /

عقب منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، اليوم الاربعاء، على مبعوث ترامب الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط.

وقال الجاغوب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "كل ما تقومون به من إجراءات على الارض بدءاً بنقل سفارتكم إلى القدس المحتله، مروراً بوقف تمويل الانروا ووصولاً ألى التنكر للحق الفلسطيني والشرعية الدولية و مساندة الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا الأعزل -يثبت أنكم شركاء للاحتلال ضد شعبنا.

واضاف: وهو دليل قاطع أن كل ما تقومون به يهدف إلى إركاع شعبنا وإجباره على القبول برؤيتكم المشوّهة لحل الصراع على حساب شعبنا وحقوقه الثابتة.ونحن نقول لكم: توقفوا عن مساندة العدوان الإسرائيلي، فلن تثنينا سياستكم عن مواصلة الصمود في وطننا. هنا باقون ولن نركع!"

الجدير بالذكر أن جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط قال في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في فتح يدعي أن الولايات المتحدة تشدد حصارها المالي عل السلطة الفلسطينية بسبب رفضها لصفقة القرن. جوابي: غير صحيح. اوقفوا تزويد شعبكم بالمعلومات المضلّلِة".