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هنية: منحة بمليون دولار لتطوير الملاعب في غزة

الأربعاء 13 فبراير 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: منحة بمليون دولار لتطوير الملاعب في غزة



غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عن تلقيه موافقة رسمية لمنحة بقيمة مليون دولار، وذلك  لاستكمال تطوير البنية التحتية الرياضية في غزة.

وأوضح هنية في تصريح صحفي، أن هذه المنحة تأتي مُكملة لمنحة بقيمة ٥ مليون دولار لإنجاز مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية بالقطاع.

وأشار هنية أنه جرت الموافقة على انشاء مدرج جديد و إنجاز مشروع إنارة لملعب بيت لاهيا، وتأسيس الغرف الخاصة باللاعبين بالمقاعد والخزن لكل من ملعب " فلسطين، اليرموك، بيت حانون، بيت لاهيا، الدرة، ملعب خانيونس البلدي"، كذلك المستلزمات المتعلقة بسيارات الإسعافات المتحركة للملاعب وتوفير ماكنات القص للعشب.

وأضاف:  أنه سيتم ترميم المدرج في ملعب فلسطين، كذلك توفير الوبر وشبكات رشاشات للمياه في الملاعب، اضافةً الى انشاء سور لملعب خانيونس البلدي.

ووجه هنية شكره  للمملكة العربية السعودية على جهدها الدؤوب ودعمها المتواصل لتطوير الرياضة الفلسطينية، كذلك مؤسسة UNDP بمديرها السابق السيد باسل ناصر، والأخت إيمان الحسيني المدير بالمؤسسة، ومحمد قاسم منسق المشروع.

وأعرب عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، عن تقديره لجهود منير منّا منسق وكالة الغوث عبر مشروع صندوق التنمية الإسلامي، ومحمد النملة كبير المستشارين الفنيين لصندوق التنمية السعودي.

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