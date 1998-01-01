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حماس تعلق على لقاء وزير خارجية عمان بنتنياهو ومؤتمر وارسو وهذا ما قالته..

الأربعاء 13 فبراير 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على لقاء وزير خارجية عمان بنتنياهو ومؤتمر وارسو وهذا ما قالته..



غزة / سما /

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، لقاء وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي،  برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة البولندية "وارسو" على هامش مؤتمر وارسو.

وقال سامي ابو زهري عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في "حماس" ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع  "تويتر":  إن  "لقاء وزير خارجية عُمان مع نتنياهو عار كبير ويمثل تلميعاً لصورة الاحتلال المجرم وطعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني".

وحول مؤتمر وارسو، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان "حق شعبنا الفلسطيني بكامل أرضه ومقدساته، وحقه بالعيش بحرية وكرامة، تقرره الجماهير الثائرة على أرض فلسطين".

وأضاف قاسم : "لن تستطيع أي جهة أو مؤتمر أو تجمع، الانتقاص من هذه الحقوق المشروعة والعادلة".

وتابع : "حقوقنا سينتزعها شعبنا ومقاومته، برغم التحديات التي تحيط بالقضية الفسطينية".

وشدد على ان اسرائيل ستبقى هي العدو المركزي للأمة، ولا يمكن أن تكون جزءاً طبيعياً منها، لأنها قائمة على اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية.

واكد ان الاحتلال هو مصدر التهديد الحقيقي لأمن المنطقة واستقرارها.

#سامي ابوز هري #حماس #وزير الخارجية عمان #نتنياهو #غزة

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