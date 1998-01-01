وزير الصحة يعلن منح سريان مفعول التأمين فور إصداره لحديثي الولادة

رام الله / سما /

اعلن جواد عواد وزير الصحة ، مساء اليوم الأربعاء، عن منح سريان مفعول التأمين الصحي فور إصداره للنساء الحوامل ذوات الحمل الخطر، والأطفال حديثي الولادة وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

وقال عواد في بيان صحفي مقتضب " تقرر منح النساء الحوامل ذوات الحمل الخطر، والاطفال حديثي الولادة سريان مفعول للتأمين الصحي من تاريخ إصداره".

واكد وزير الصحة، على أن القرار يهدف الى الحفاظ على المعايير الصحية في فلسطين، والعمل على تحسينها، إضافة الى تقديم العناية الصحية والطبية الفورية لحديثي الولادة والامهات ذوات الحمل الخطر.