أبو هولي: منظمة التحرير تتعرض لمؤامرات التصفية من خلال خلق اجسام بديلة

غزة / سما /

جدد وفد من الوجهاء والمخاتير في قطا ع غزة، اليوم الاربعاء، ثقتهم ودعمهم للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك خلال زيارتهم أحمد أبو هولي رئيس دائرة اللاجئين بمنظمة التحرير بمكتبه بمدينة غزة.

و ضم الوفد كلا من المختار هايل عبد الفتاح ابو الحصين ، والمختار رمضان عطية ابو غزال والمختار وضاح درعان الوحيدي والمختار محمد محمود ابو قايده والمختار ماجد احمد النميلات والمختار محمد عليان ابو قليب والمختار علي سليم السواركة والمختار خالد عبد ربه الجلاوي ووفد عشيرة البريم برئاسة المختار محمد داوود ووفد عشيرة ابو مغصيب برئاسة المختار كمال ابومغصيب.

وأكد الوفد خلال زيارتهم ابو هولي ، وبحضور مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة رامي لمدهون على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني والبيت المعنوي والمظلة الموحدة لشعبنا الفلسطيني بمختلف اطيافه وشرائحه في الوطن والشتات داعيا للحفاظ على منظمة التحرير ومواجهة كافة المؤامرات التي تستهدفها لضرب المشروع الوطني الفلسطيني .

وأشاد ابو هولي بزيارة العشائر لمقر منظمة التحرير، مؤكدا على ان مواقف العشائر والوجهاء تشكل رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني وداعما لتحركات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس في معركته السياسية والدبلوماسية للحفاظ على الحقوق وتثبيتها في ظل المؤامرات التصفوية التي تستهدف مشروعنا التحرري نحو العودة والدولة والاستقلال .

وشدد على ان منظمة التحرير ستبقى قائمة ، وابواب دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ستبقى مفتوحة لكافة ابناء شعبنا لتقديم خدماتها لهم ومتابعة قضاياهم في ظل ما يشهده قطاع غزة من حصار اسرائيلي ظالم .

ولفت الى ان منظمة التحرير الفلسطينية تتعرض لمؤامرات التصفية من خلال خلق اجسام بديلة وموازية لها لكن وعي شعبنا ووجهائه ومخاتيره وعشائره احبط هذه المؤامرات من منطلق ايمانهم ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي القادرة على قيادة المشروع الوطني الى بر الامان .

واكد على مسؤولية المخاتير والعشائر في حماية وحفظ السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي مشددا على ان العشائر والوجهاء هم احد قلاع الوحدة الوطنية وهم قامات وهامات لها مكانتها وحضورها وكلمتها قدمت على مدار عقود طويلة هي اكبر عمرا بكثير من التنظيمات في خدمة القضية والوطن .

و نقل ابو هولي تحيات الرئيس محمود عباس وموقفه الداعم لدور للوجهاء والمخاتير في تعزيز السلم الأهلي .