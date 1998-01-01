  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش يصدر قرار بانعقاد المحكمة العليا في الحرم

الأربعاء 13 فبراير 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يصدر قرار بانعقاد المحكمة العليا في الحرم



رام الله / سما /

اتخذ محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، و مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الاربعاء، قرار يقضي بانعقاد المحكمة العليا الشرعية / القدس ، في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل وذلك يوم الإثنين من بداية كل شهر ميلادي .

وأضاف الهباش في تصريح صحفي،  ان هذا القرار يأتي تأكيدا على دعم وإسناد أهالي البلدة القديمة لمدينة الخليل في مواجهة الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستوطنين بدعم وحماية من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على الحرم الإبراهيمي الشريف ، خاصة بعد قرار حكومة الإحتلال طرد المراقبين الدوليين من المدينة .

وأردف : " لن نترك أهلنا في مدينة الخليل ولن نتركنا حرمنا الإبراهيمي الشريف لقمة سائغة لقطعان المستوطنين وقوات الاحتلال وسنقف مدافعين عن حقنا في أرضنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة"، مضيفا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس أصدرت توجيهات مباشرة وفورية بدعم صمود أهالي البلدة القديمة للخليل عقب مغادرة بعثة القوات الدولية وتكثيف التواجد فيها للمؤسسات والأفراد تأكيدا على وحدة شعبنا وثباته في مواجهة جرائم الإحتلال وعصابات المستوطنين .

وأشار الهباش أن محكمة الخليل الشرعية ما زالت تعمل في قلب البلدة القديمة في الخليل وبجوار الحرم الإبراهيمي الشريف، رغم الحصار المفروض عليها ورغم اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتواصلة على قضاة وموظفي المحكمة والمواطنين المراجعين هناك الذين أكدوا دائما إصرارهم على التوجه للمحكمة والعمل من هناك متحدين جبروت الإحتلال ومؤكدين أن هذه الأرض كانت وما زالت وستبقى فلسطينية عربية وإسلامية وان الاحتلال ومستوطنيه الى زوال .

وطالب الهباش،  المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بموقف جريء وعدم ممارسة هذا النفاق المخزي تجاه قضية شعبنا العادلة وخاصة في مدينيتي القدس والخليل اللتان تواجهان مخطط تهويد غير مسبوق خاصة بعد عدة قرارات دولية صادرة عن منظمة التربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) التي أكدت إسلامية المدينتين وأنهما تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه .

#محمود الهباش #المحكمة العليا #الحرم الابراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

اجراءات فرضتها حماس.. موظفو معبر ابو سالم جنوب القطاع لم يتمكنوا من الوصول الى أعمالهم !!

فيديو.. الرئيس عباس لأهالي الخليل: " العنوا أبو المستوطنين "

هنية يعلن استعداده للقاء الرئيس عباس ويدعوه للقدوم إلى غزة

صحيفة : أزمة «حماس» المالية بلغت «مستوى غير مسبوق»

قناة عبرية تزعم : خلافات فلسطينية سعودية بخصوص "صفقة القرن"

ترامب و السعودية ينفيان تورطهما بالفضيحة العاطفية التي هزّت عرش أغنى أغنياء العالم

هنية يهاتف ميلادينوف ويطالب بتدخله: شعبنا غاضب من تلكؤ الاحتلال بتنفيذ التزاماته

الأخبار الرئيسية

حدود

استخبارات الاحتلال: لهذه الاساب.. حماس قد تبادر للتصعيد واحتمالية كبيرة لحرب خلال 2019

الفصائل

فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

ملادينوف

ملادينوف: نحن قريبون بهذا القدر من الحرب و10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بغزة

صور: الشاباك يزعم: حماس حاولت تجنيد عناصر عبر بث الأقصى وينشر اسماء المذيعين والمعتقلين

الاحمد

الاحمد : اعتذر فشلنا في التوصل لاتفاق في موسكو و ابو مرزوق يكشف نقاط الاتفاق والاختلاف