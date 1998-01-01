الحساينة يعلن عن مشروع إعادة إنشاء شارع كفر عقب– قلنديا لتخفيف الأزمة المرورية

رام الله / سما /

أعلن مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والاسكان ، اليوم الأربعاء، عن مشروع جديد لإعادة إنشاء شارع كفر عقب– قلنديا المحاذي لجدار الفصل العنصري، بتكلفة حوالي مليوني شيقل، يهدف لتخفيف الأزمة أمام الداخلين الى القدس عبر حاجز قلنديا مباشرة.

وقال الحساينة في بيان صحفي، إنه بناء على المداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء أمس، تم تكليف وزارة الأشغال باِيجاد حل لأزمة قلنديا، وبعد متابعة الملف مع الجهات ذات العلاقة كالشؤون المدنية والمواصلات والبنك الاسلامي للتنمية، تم أخذ الموافقات اللازمة لطرح المشروع، مشيرا الى أنه سيتم طرحه عبر دائرة العطاءات المركزية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف انه من المتوقع أن يساهم الطريق الفرعي في تخفيف الضغط على الطريق الرئيسي بنسبة لا تقل عن 45 %، مشيرا إلى أن الطريق يبلغ طوله حوالي 900م، وعرض 5–12م، كما أنه سيكون باتجاه واحد أي للذاهبين باتجاه مدينة القدس.

وأوضح أن العمل في الشارع سيتضمن أعمال الحفر والردم الصخري والبيسكورس والعبّارات وقنوات تصريف مياه الأمطار والأرصفة والحوجز الإسمنتية، إضافة الى أثاث الطريق، وبعض أعمال الترقيعات في بداية الشارع.