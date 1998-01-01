جامعة القدس تعلن توفر منح دراسية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت جامعة القدس، اليوم الاربعاء، عن ضم كل من برامج هندسة الكمبيوتر والهندسة المعمارية وهندسة الأغذية، وبرنامج علم الحاسوب في كلية العلوم والتكنولوجيا، الى منحة "الغرير" لطلبة العلوم والتكنلوجيا، التي تقدمها مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، والتي توفر منحا دراسية كاملة، وتشمل هذه المنحة أيضا تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية في كلية الدراسات الثنائية.

واوضحت الجامعة أن من يستطيع التقدم للمنحة هم طلبة الثانوية العامة الذين يختارون الالتحاق بجامعة القدس العام المقبل، أو طلبة السنة الأولى والثانية الملتحقين في هذه التخصصات.

وأضافت: تغطي هذه المنحة الأقساط الدراسية، إضافةً للمصروفات الجامعية التي تشمل السكن ‏والتأمين الصحي، وبدلا شهريا لتغطية نفقات المعيشة الأخرى. وإلى جانب الدعم المالي، يقدم برنامج "الغرير" لطلبة العلوم والتكنولوجيا فرصة لتنمية مهارات الريادة وخدمة المجتمع وتطوير المهارات الحياتية ومستوى اللغة الإنجليزية.

وتابعت: تشترط المنحة أن يحقق المتقدم مجموعة من الشروط الأكاديمية، إضافةً إلى شرط الاحتياج المالي، وأن يقدم الأوراق التي تثبت ذلك، وأن يكون مواطناً عربياً ولا يحمل أي جواز سفر آخر، وأن يكون حاصلاً على معدل لا يقل عن 85% في الثانوية العامة، وحاصلاً عليها خلال الأربع سنوات الأخيرة.

ويستمر قبول طلبات المنح حتى الأحد 24 اذار/ مارس المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين للمنحة خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، على أن يتم إعلان أسماء الحاصلين على المنحة خلال شهر تموز/ يوليو 2019.

وبينت الجامعة أن التقدم للمنحة يتم من خلال موقع مؤسسة عبد الله الغرير على الرابط التالي:

http://agf.smartsimple.ie