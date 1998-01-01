بهذه الكلمات هاجم أمناء سر فتح في أوروبا مؤتمر وارسو

غزة / سما /

هاجم أمناء سر حركة فتح في اوروبا ، اليوم الاربعاء، مؤتمر وارسو حول الشرق الاوسط المنعقد اليوم في العاصمة البولندية وارسو.

وقال أمناء سر فتح، إن "ما يسمى بمؤتمر الأمن والسلم في الشرق الأوسط الذي يفتتح أعماله اليوم في العاصمة البولندية وارسو، يأتي كمحاولة أمريكية جديدة لتجاوز الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني، والقفز على ممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية وكحلقة جديدة في سلسلة المساعي الأمريكية، الهادفة إلى تمرير صفقة القرن التي لا تعدو كونها مجرد خطة أمريكية- إسرائيلية لتصفية قضية فلسطين، وإعادة رسم خارطة المنطقة بعد مسلسل التدمير والحروب الأهلية والإرهاب الذي أغرقت فيه أمريكا وحلفاؤها معظم الدول العربية خدمةً للمشروع الإستيطاني الصيوني في فلسطين".

وطالب في بيان بهذا الشأن، الدول العربية والصديقة بمقاطعة المؤتمر، ودعت الدول العربية "التي تصرّ على حضوره لإعتباراتها وحساباتها الخاصة أن تتمسك بموقف الإجماع العربي المتمثل بمبادرة السلام العربية بما تمثله من خطة متكاملة تبدأ بإنسحاب إسرائيل الكامل من أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة وحل مشكلة اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، وبعد ذلك فقط يمكن لتلك الدول الحديث عن علاقاتٍ مع إسرائيل، رغم قناعتنا أن هذا الكيان الدخيل لن يكون بتركيبته العنصرية الحالية مؤهلاً ليصبح جزءاً من المنظومة الإقليمية".

و رفض امناء السر "بشكل مطلق كل محاولات التطبيع مع الكيان الإستيطاني الإسرائيلي"، واعتبروها "خروجاً على الإجماع العربي وطعنة في ظهر شعبنا ومكافأة لإسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا".

وشدد على "تمسكنا بحقوق شعبنا الثابتة وغير القابلة للتصرف، والتي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأعربوا عن اعتزازهم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس ، "الرافض والمتصدي لصفقة القرن رغم ما تفرضه أمريكا وإسرائيل من حصار وعقوبات وما تمارسه من قتل وتدمير ضد شعبنا ومؤسساته الوطنية وضد المنظمات الدولية التي تقدم الخدمات لشعبنا كجزء من التكفير عن خطايا المجتمع الدولي بحق هذا الشعب الصامد في وطنه والمتمسك بحقوقه وبقيادته وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية".