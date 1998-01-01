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هيفاء وهبي تعلن تأييدها للمثليين الجنسيين

الأربعاء 13 فبراير 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيفاء وهبي تعلن تأييدها للمثليين الجنسيين



وكالات / سما /

اعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الاثنين، عن دعمها للمثلية الجنسية، من خلال خط أزيائها الجديد.

شاركت هيفاء وهبي عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لجاكيت جلدي من تصميم خط أزيائها، ومزين بشرائط ألوان قوس قزح، وهو الشعار الرسمي للمثليين جنسيا.

وكتبت هيفاء وهبي مع الصورة بالإنجليزية:

"لا يوجد شيء عشوائي، ولكن كل شيء لديه زمنه الخاص، وهناك أوقات مسموح بها كل شيء، على الأقل في عالمي".

وتابعت وهبي أن خط أزيائها الجديد، هو علامة تجارية تفتخر بأنها لبنانية، وأن أزيائها مصممة يدويا بشكل عالي الاحترافية.

وأردفت للمثليين: "المساواة بالنسبة لي مسموح بها طول الوقت، لذا استعدوا لطرح مجموعة تصميمات خاصة بكم".

واختتمت هيفاء وهبي بيانها: "انتظروا للاحتفال بحب لا حدود له… فلتبدأ المشاكل".

كما وجهت وهبي رسالة بالعربية هي: "من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شاب وصبية يأمنون بالحب".

يذكر أن هيفاء وهبي سبق لها وأن دعمت المثليين، وذلك بصورة شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "سناب شات"، في شهر أغسطس/ آب، ويظهر فيها العلم الخاص بهم "قوس قزح"، كما تضمنت الصورة كلمة "بيروت".

#هيفاء وهبي

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