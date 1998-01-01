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الزعيم ونيكول سابا.. هل يجمعهما "فالنتينو"؟

الأربعاء 13 فبراير 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزعيم ونيكول سابا.. هل يجمعهما "فالنتينو"؟



وكالات / سما /

رشّح المخرج رامي إمام، بحسب مصادر مصرية، النجمة اللبنانية الشهيرة، نيكول سابا، لتلعب دور البطولة أمام النجم عادل إمام، في مسلسله القادم، "فالانتينو"، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

كما جاء في تلك المصادر أن نيكول سابا قد وافقت بشكل مبدئي، دون أن توقّع عقدا رسميا مع المنتج، وفي حال وافقت سابا رسميا على المشاركة في المسلسل، فستعود للتمثيل بجانب "الزعيم" بعد انقطاع 16 عاما، أي منذ اشتراكهما سويا في فيلم "التجربة الدنماركية" عام 2003.

من جانبها ردت نيكول سابا على صفحتها الموثقة على موقع فيسبوك، بأنها فوجئت بتلقي خبر اتفاقها مع مسلسل "الزعيم" عادل إمام "فالنتينو".. وفوجئت أيضا بانتشار خبر آخر باستبدالها بالفنانة، وفاء صادق، لما قيل إنه بسبب "مطالبة سابا بالاطلاع على السيناريو كاملا".

وأكّدت الفنانة اللبنانية أنها لم تتفاوض مع أحد من طاقم العمل في المسلسل، ولم يتفاوض معها أحد من شركة الإنتاج بصدد المسلسل المذكور، لا سابقا ولا اليوم، وأن ما نشر في الصحف لا أساس له من الصحة، لأنها تعدّ عادل إمام أستاذها ومعلمها وهو من فتح لها أبواب مصر العزيزة، ولذلك فهي لا يمكن أن تشترط الاطلاع على السيناريو للعمل معه.

كما يشارك في "فالانتينو" إلى جانب إمام، كل من النجوم: دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإيباري، هدى المفتي، محمد كيلاني، أما التأليف فهو لأيمن بهجت قمر.

#الزعيم #عادل امام #نيكول سابا

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