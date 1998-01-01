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تطبيق "تعارف رومانسي" يساعد الأبقار في العثور على شريك مناسب

الأربعاء 13 فبراير 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق "تعارف رومانسي" يساعد الأبقار في العثور على شريك مناسب



وكالات / سما /

صممت مزرعة ماشية في جنوب إنجلترا تطبيقا للهواتف المحمولة لتعارف الأبقار، أطلق عليه تسمية "Tudder"، يتيح لمربي الأبقار العثور على شريك مناسب لماشيته.

وذكرت صحيفة ديلي بوست، أن تطبيق تعارف الأبقار "Tudder" يساعد المزارعين ومربي الأبقار على إتمام عمليات بيع وشراء الماشية عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على تفصيلات كاملة للماشية، كالعمر والحجم والشكل وغيرها من المعلومات الوراثية، التي تحدد سلالة الماشية وإمكانياتها البيولوجية بغية تحسين النسل والحصول على أجيال جديدة.

ويساهم هذا التطبيق الجديد في تسهيل عمليات التبادل والبيع والشراء، قبل التنقل من مكان لآخر بغية توفير الجهد والمال.

كما أن لهذا التطبيق بحسب صاحب المزرعة الذي طوره، دان لوف، أهدافا أخرى غير اقتصادية، موجهة "لتسهيل عملية إيجاد شريك مناسب لحيوانات المزرعة".

#الأبقار #تعارف #تطبيق

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