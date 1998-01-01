طفل يروي لوالديه أحداثا سبقت مولده!

وكالات / سما /

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال عن طفل في الرابعة من عمره، يسرد لوالديه أحداثا حصلت قبل ولادته.

وتناقلت قصة الطفل المعجزة وسائل إعلام، من خلال فيديو نشر على الإنترنت، يظهر الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام فقط ووالدته.

واعترفت الأم الأسترالية، لاورا مازّا، بأنها أصيبت بصدمة كبيرة، عندما سمعت طفلها لوكا يسرد عليها قصة أشبه بالخيال، حصلت معها قبل ولادته ولم تبح بها لأحد من قبل.

وردد لوكا لوالدته عدة مرات قوله: "لقد عشت في بطنك، ثم مت. وأصابني الحزن بعدها وتحولت إلى ملاك. واشتقت إليك لذلك ولدت من جديد. أنا سعيد لأنني استعطت أن أجدك مجددا".

وذكرت لاورا أنها كانت قد حملت قبل لوكا، لكن حملها لم يكتمل بسبب تعرضها للإجهاض.

ولم تخبر لاورا أي أحد بموضوع حملها الأول وإجهاضها. وبعد ذلك حملت بلوكا وولدته، ولاحظت عليه علامات ذكاء فارقة تسبق عمره بسنوات.

وتعتقد لاورا أن ابنها لوكا البالغ 4 سنوات من عمره، ليس إلا ذلك الطفل الذي لم تلده حينها، وقد عاد إليها بمعجزة.