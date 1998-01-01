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ستة أعراض تشير إلى إصابة الرجل بالسرطان

الأربعاء 13 فبراير 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستة أعراض تشير إلى إصابة الرجل بالسرطان



وكالات / سما /

كشف خبراء منظمة البحوث السرطانية في المملكة المتحدة ستة أعراض أساسية تشير إلى إصابة الرجل بالسرطان.

وتفيد ديلي إكسبريس، بأن الخبراء يعتقدون أن وجود الدم في البول أو البراز يمكن أن يكون دليلا لظهور سرطان المثانة أو الأمعاء. لذلك ينصحون بعدم تأجيل مراجعة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض.

كما أن تغير شكل الثدي وظهور إفرازات منه تهيج جلد الصدر، قد يكون سببه الإصابة بسرطان الثدي. صحيح هذا النوع من السرطان نادرا ما يصيب الرجال، ومع ذلك يجب عدم استثناء تلك الاحتمالية.

وينصح الخبراء الرجال بمراجعة الأخصائي عند استمرار السعال لفترة طويلة، خاصة إذا ترافق مع ظهور الدم في القشع.

ويقترح الخبراء الانتباه إلى فقدان الوزن بصورة سريعة وظهور مشكلات خلال عملية التبول وتغير شكل وحجم الخصيتين.

وتشير كاترين توريل في مقالها الذي نشرته ديلي إكسبريس، إلى أنه "يمكن عادة الخلط بين أعراض السرطان وأمراض أقل خطورة، ما يسبب تجاهل هذه الأعراض في البداية".

#أعراض #السرطان

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