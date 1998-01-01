  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"Verily" تطلق أول أحذية لمراقبة الوزن!

الأربعاء 13 فبراير 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Verily" تطلق أول أحذية لمراقبة الوزن!



وكالات / سما /

أعلنت شركة "Verily" المملوكة من "Alphabet" عن نيتها تطوير أحذية هي الأولى من نوعها في العالم.

وتبحث "Verily" عن شركة لتصنع معها أحذية رياضية من نوع جديد، ستزود بحساسات متطورة قادرة على تحديد المؤشرات الحيوية للشخص الذي يرتديها، وقياس وزنه وتعقب حركته، وإرسال هذه البيانات إلى تطبيق خاص موجود في الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار موقع "CNBC" إلى أن "Verily" تعمل حاليا على تطوير العديد من التقنيات المتطورة الأخرى التي تتعلق بالصحة، كعدسات لاصقة للعين تقيس نسبة السكر في الدم، وملاعق إلكترونية تمتص اهتزازات اليد لمساعدة مرضى الباركنسون.

يذكر أن شركات كـ "Nike" و"Puma" كانت قد أطلقت مؤخرا أحذية شبيهة بتلك التي تعمل عليها "Verily" حاليا، لكن أحذية الأخيرة قد تصبح الأولى من نوعها في العالم القادرة على قياس وزن المستخدم.

#أحذية

الأكثر قراءة اليوم

اجراءات فرضتها حماس.. موظفو معبر ابو سالم جنوب القطاع لم يتمكنوا من الوصول الى أعمالهم !!

فيديو.. الرئيس عباس لأهالي الخليل: " العنوا أبو المستوطنين "

هنية يعلن استعداده للقاء الرئيس عباس ويدعوه للقدوم إلى غزة

صحيفة : أزمة «حماس» المالية بلغت «مستوى غير مسبوق»

قناة عبرية تزعم : خلافات فلسطينية سعودية بخصوص "صفقة القرن"

ترامب و السعودية ينفيان تورطهما بالفضيحة العاطفية التي هزّت عرش أغنى أغنياء العالم

هنية يهاتف ميلادينوف ويطالب بتدخله: شعبنا غاضب من تلكؤ الاحتلال بتنفيذ التزاماته

الأخبار الرئيسية

حدود

استخبارات الاحتلال: لهذه الاساب.. حماس قد تبادر للتصعيد واحتمالية كبيرة لحرب خلال 2019

الفصائل

فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

ملادينوف

ملادينوف: نحن قريبون بهذا القدر من الحرب و10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بغزة

صور: الشاباك يزعم: حماس حاولت تجنيد عناصر عبر بث الأقصى وينشر اسماء المذيعين والمعتقلين

الاحمد

الاحمد : اعتذر فشلنا في التوصل لاتفاق في موسكو و ابو مرزوق يكشف نقاط الاتفاق والاختلاف