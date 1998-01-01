"Verily" تطلق أول أحذية لمراقبة الوزن!

وكالات / سما /

أعلنت شركة "Verily" المملوكة من "Alphabet" عن نيتها تطوير أحذية هي الأولى من نوعها في العالم.

وتبحث "Verily" عن شركة لتصنع معها أحذية رياضية من نوع جديد، ستزود بحساسات متطورة قادرة على تحديد المؤشرات الحيوية للشخص الذي يرتديها، وقياس وزنه وتعقب حركته، وإرسال هذه البيانات إلى تطبيق خاص موجود في الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار موقع "CNBC" إلى أن "Verily" تعمل حاليا على تطوير العديد من التقنيات المتطورة الأخرى التي تتعلق بالصحة، كعدسات لاصقة للعين تقيس نسبة السكر في الدم، وملاعق إلكترونية تمتص اهتزازات اليد لمساعدة مرضى الباركنسون.

يذكر أن شركات كـ "Nike" و"Puma" كانت قد أطلقت مؤخرا أحذية شبيهة بتلك التي تعمل عليها "Verily" حاليا، لكن أحذية الأخيرة قد تصبح الأولى من نوعها في العالم القادرة على قياس وزن المستخدم.