  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كم سيبلغ ثمن "آيفون" الجديد؟

الأربعاء 13 فبراير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كم سيبلغ ثمن "آيفون" الجديد؟



وكالات / سما /

نشر موقع "Android Shout" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف "آيفون" التي ستطرح العام الجاري.

وذكر الموقع أن "آبل" عازمة هذا العام أيضا على طرح 3 نماذج من الهواتف كما في العام السابق، أولها سيكون "XR" بسعر 749 دولارا تقريبا، وهاتف آخر "XI" بـ 999 دولارا، وهاتف هو الأكبر "XI Max" بـ 1099 دولارا.

وأوضح الموقع أن "آبل" غير عازمة على رفع أسعار هواتفها هذا العام بسبب المشكلات التي لاقتها في مبيعات الهواتف الأخيرة، والتي كان أحد أهم أسبابها الخلافات مع الصين.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، قد ذكر في وقت سابق أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة للبيع في البلدان التي انخفضت قيمة العملة الوطنية فيها مقابل الدولار. وجاء هذا القرار بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية للأسواق، وانخفاض مبيعات "آيفون" في بعض البلدان.

#آيفون

الأكثر قراءة اليوم

اجراءات فرضتها حماس.. موظفو معبر ابو سالم جنوب القطاع لم يتمكنوا من الوصول الى أعمالهم !!

فيديو.. الرئيس عباس لأهالي الخليل: " العنوا أبو المستوطنين "

هنية يعلن استعداده للقاء الرئيس عباس ويدعوه للقدوم إلى غزة

صحيفة : أزمة «حماس» المالية بلغت «مستوى غير مسبوق»

قناة عبرية تزعم : خلافات فلسطينية سعودية بخصوص "صفقة القرن"

ترامب و السعودية ينفيان تورطهما بالفضيحة العاطفية التي هزّت عرش أغنى أغنياء العالم

هنية يهاتف ميلادينوف ويطالب بتدخله: شعبنا غاضب من تلكؤ الاحتلال بتنفيذ التزاماته

الأخبار الرئيسية

حدود

استخبارات الاحتلال: لهذه الاساب.. حماس قد تبادر للتصعيد واحتمالية كبيرة لحرب خلال 2019

الفصائل

فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

ملادينوف

ملادينوف: نحن قريبون بهذا القدر من الحرب و10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بغزة

صور: الشاباك يزعم: حماس حاولت تجنيد عناصر عبر بث الأقصى وينشر اسماء المذيعين والمعتقلين

الاحمد

الاحمد : اعتذر فشلنا في التوصل لاتفاق في موسكو و ابو مرزوق يكشف نقاط الاتفاق والاختلاف