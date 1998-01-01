"Xiaomi" تطلق أحدث هواتفها

وكالات / سما /

أعلنت شركة "Xiaomi" أنها ستبدأ ببيع هاتف "Mi Mix" في السوق الروسية وبعض الأسواق العالمية قريبا.

ويتميز هذا الهاتف بهيكل منزلق يمكن تحريك القسم العلوي فيه والذي يحوي الشاشة إلى الأسفل، لتظهر الكاميرا الأمامية على القسم الآخر. وعن طريق هذا التصميم، تمكن مطوروه من جعل الشاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية.

وجاءت الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 24 ميغابيكسل، أما الخلفية فمزدوجة بدقة 12+12 ميغابيكسل، قادرة على التقاط أفضل الصور حتى في ظروف الإضاءة الخافتة.

وزود هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وشاشة "Super AMOLED" بحجم 6.39 بوصة، وأبعاد 19.5/9.