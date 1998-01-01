بطولة الكأس : انتصارات لأهلي الخليل وشباب الخليل وجبل الزيتون والعيسوية

رام الله / سما /

على ملعب ماجدأسعد ، اكتسح فريق أهلي الخليل نظيره الهلال الريحاوي برياعية نظيفة، ليتأهل بهذا الفوز الى دور الستة عشر من بطولة الكأس.

تمكن الاهلي من خطف هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد مراعبة ، من كرة عرضية استلمها داخل الصندوق سددها مباشرة في المرمى "33".

عاد مراعبة وعزز تقدم فريقه الاهلي بالهدف الثاني من كرة رأسية اودعها الشباك.

الاهلي واصل افضليته ، التي تكللت بهدف ثالث عن طريق طارق غنيمة، اثر انفراده بالمرمى، وارسل كرة استقرت على يسار الحارس"65"، وقبل خمس دقائق من نهاية اللقاء وقع اللاعب موسى هلال على الهدف الرابع لاهلي الخليل.

ادار اللقاء عماد بوجة، وساعده اشرف ابو زبيده واحمد طه.

وفي مباراة ثانية نجح نادي شباب الخليل في تجاوز عقبة شباب دورا، بالفوز عليه 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الخضر.

وضرب شباب الخليل موعدا مع ترجي واد النيص في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وتمكن شباب الخليل من التقدم أولا من ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، عن طريق تامر طاطور، بعده أضاف زميله إياد الأعسم الهدف الثاني. وعزز البديل شاهر الطويل تفوق فريقه بالهدف الثالث.

واعتقد لاعبو الخليل أن الأمور باتت سهلة، لكن دورا كان له رأي آخر، فقلص النتيجة عن طريق عامر الشيوخي، بينما استغل زميله مؤمن احريبات خطأ دفاعيا لاحراز الهدف الثاني قبل دقائق على نهاية المباراة.

وفي لقاء ثالث، أقيم على استاد أريحا، أقصى نادي جبل الزيتون نظيره فريق القوات، بعد الفوز عليه 2-1، ليضرب موعدا مع نادي جبل المكبر الذي أطاح هو الآخر بفريق السواحرة بعد الفوز عليه 4-1.

وفي لقاء رابع، على استاد الخضر، فجر العيسوية مفاجأة مدوية بإقصاء شباب السموع من دوري المحترفين، بعد الفوز عليه (4-3) بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي (2-2).