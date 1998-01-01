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لفتة طيبة بخصوص سالا في مباريات دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 13 فبراير 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لفتة طيبة بخصوص سالا في مباريات دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إقامة دقيقة صمت على الراحل الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي ونانت الفرنسي السابق والذي توفى منذ أيام بعد تحطم الطائرة التي كانت تنقله من فرنسا إلى إنجلترا.

ووقف لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي دقيقة صمت على روح إيميليانو سالا قبل انطلاق المباراة التي بدأت بينهما الآن منذ لحظات قليلة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد مسرح الأحلام بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وفي نفس السياق قام لاعبي روما الإيطالي وبورتو البرتغالي بنعى الراحل إيميليانو سالا والوقف دقيقة صمت على روح المهاجم الأرجنتيني الذي وجدت جثته منذ أيام أثر تحطم طائرته الخاصة.

ومن القرر إقامة دقيقة صمت في جميع مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد والأسبوع القادم.

#سالا #دوري أبطال أوروبا

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