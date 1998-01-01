4 أسئلة ستجيب عليها مباراة ريال مدريد وأياكس

وكالات / سما /

عادت عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران مجدداً، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مرحلة الذهاب من دور الستة عشر بفارغ الصبر، والتي ستبدأ يوم غد الثلاثاء، وتمتد حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ومن المباريات المرتقبة بشدة هي مواجهة ريال مدريد وأياكس يوم الأربعاء القادم، فهذا اللقاء سيوضح لنا الكثير من الأمور التي كانت تثير نقاشات بين الجماهير وتسيطر على عناوين الصحف العالمية، وهناك 4 أسئلة ستجيبنا عليها هذه القمة:-

هل سيواصل سولاري قراراته الجريئة؟

بعيداً عن قضية استبعاد إيسكو، قام سانتياجو سولاري بأكثر من قرار جريء في الفترة الماضية مثل تفضيل فينيسيوس جونيور ولوكا فاسكيز على جاريث بيل وماركو أسينسيو، بالإضافة إلى إقحام الظهير الشاب سيرجيو ريجيلون في أكثر من مباراة مهمة بدلاً من مارسيلو، ومواجهة أياكس ستكشف لنا إن كان المدرب الأرجنتيني جاداً بهذه القرارات أم أنه سوف يلجأ لعنصر الخبرة في لقاء مصيري كهذا.

هل يستحق دي يونج ودي ليخت كل هذه الضجة ؟

التوقعات تشير إلى إمكانية عدم مشاركة دي يونج بعد تعرضه لإصابة طفيفة في المباراة الماضية لأياكس، لكن لم يتم تأكيد غيابه حتى الآن، ويأمل عشاق كرة القدم تواجده إلى جانب دي ليخت لتقييم مستواهما قبل انتقال الأول لبرشلونة، وإمكانية سير الثاني على نفس الطريق أيضاً، حيث يصعب متابعتهما في الدوري الهولندي، وبالتالي ستكون مباراة الريال فرصة لهذا الثنائي كي يبرزان قدراتهما للعالم، ويؤكدان أحقيتهما بالضجة التي أثيرت حولهما في الأشهر الماضية.

هل تحسن ريال مدريد حقاً ؟

الفريق الملكي يعيش أفضل فترة له في الموسم الحالي، حيث حقق 5 انتصارات متتالية في الليجا كان آخرها الفوز في الديربي على أتلتيكو مدريد، كما فرض التعادل على غريمه التقليدي برشلونة في الكامب نو، لكن ما زال البعض يشكك بقدرة سانتياجو سولاري على قيادة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة أياكس ستكون اختبار جديد للمدرب الأرجنتيني وللفريق بشكل عام بمدى قدرتهم على المنافسة خلال الموسم الحالي.

هل يعوض بنزيما غياب رونالدو أوروبيا ؟

في الفترة الماضية، تقمص بنزيما دور البطل في ريال مدريد وكان وراء معظم الانتصارات التي حققها الفريق إما بتسجيل الاهداف أو بالصناعة، لكن ربما يفتقد الفريق لمهاجمه السابق كريستيانو رونالدو في بطولة دوري الأبطال تحديداً لأنه كان اللاعب الذي يحسم المباريات في الغالب، خصوصاً في الأدوار الإقصائية، وهذه المهمة باتت مسؤولية بنزيما الآن، والبداية ستكون من مباراة أياكس يوم الأربعاء لنقيم إن كان قادراً على النجاح بها أم لا.