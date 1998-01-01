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فيديو.. باريس يقهر الصعاب ويهزم مانشستر يونايتد في عقر داره

الأربعاء 13 فبراير 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. باريس يقهر الصعاب ويهزم مانشستر يونايتد في عقر داره



وكالات / سما /

حقق فريق نادي باريس سان جيرمان فوزاً ثميناً للغاتية على حساب مضيفه، مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم المدافع الفرنسي الشاب كيمبيمبي بالهدف الأول لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 53، ثم أضاف كيليان مبابي بطل العالم 2018 مع الديوك الفرنسية الهدف الثاني في الدقيقة 60.

واستطاع فريق المدرب توماس توخيل قهر الظروف الصعبة وخوض المباراة منقوصاً من 3 لاعبين مهمين، بحجم نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني، بالإضافة إلى الظهير الأيمن توماس مونييه، بسبب الإصابة.

وزاد بول بوجبا نجم خط الوسط الفرنسي في تشكيلة الشياطين الحمر من معاناة فريقه في لقاء الإياب على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس، بتعرضه للطرد بعد حصوله على الورقة الصفراء الثانية، ليغيب عن موقعة الريمونتادا.

وبذلك، يسجل باريس أول انتصار للأندية الفرنسية في معقل اليونايتد، أولد ترافورد.

ولم يسرق الفريق الباريسي هذا الفوز، حيث كان الأفضل على مدار الشوطين، والأكثر خطورة على مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا، الذي لولاه لخرج أحمر مانشستر بهزيمة أكثر ثقلاً ولكنه ذاد عن مرماه ببسالة، ليحافظ على بعض الآمال للمان يو في لقاء العودة.

#باريس سان جيرمان #مانشستر يونايتد

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