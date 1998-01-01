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حزب الله يهدد عشرات المسؤولين الإسرائيليين عبر تطبيق واتس اب

الأربعاء 13 فبراير 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يهدد عشرات المسؤولين الإسرائيليين عبر تطبيق واتس اب



القدس المحتلة / سما /

رد تنظيم حزب الله اللبناني على تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأنشأ الثلاثاء مجموعة واتس آب تضم اسماء عشرات المسؤولين الإسرائيليين، غالبيتهم مستشارين ومسؤولين في الجهاز السياسي.

وفي المقابل بث شريط وثائقي ينشر لأول مرة للقيادي في حزب الله عماد مغنية، الذي تزامن امس الثلاثاء ذكرى اغتياله الذي ينسب الى إسرائيل. وفي الشريط يظهر مغنية وهو يتجول على الحدود مع إسرائيل، ويقول لاحد حراسه :"هنا بلدة شلومي".

ونشر التنظيم في مجموعة الواتس اب اقتباسا لعماد مغنية بالعربية، العبرية والانجليزية:"الانتقام أمر لا مفر منه- الهدف واضح، محدد ودقيق، إزالة إسرائيل من الوجود". وأبلغت الأجهزة الأمنية عن فتح المجموعة وضم المسؤولين الإسرائيليين اليها.

هذا الوثائقي نشره تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله، خلال برنامج خصص لذكراه في ذكرى يوم اغتياله الـ11. وعماد مغنية، كان قائد الجناح العسكري لحزب الله، ووفقا لتقارير اجنبية، فان مغنية اغتالته إسرائيل والولايات المتحدة في دمشق عام 2008.

وقال نتنياهو خلال تفقده قاعدة حيفا البحرية العسكرية شمال إسرائيل الثلاثاء، "صواريخنا تستطيع أن تصل إلى مسافات بعيدة جدا، وإلى كل عدو، بما في ذلك وكلاء إيران في منطقتنا"، في إشارة إلى حزب الله.

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