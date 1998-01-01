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نتنياهو: صواريخنا قادرة على إصابة جميع الأهداف الإيرانية

الثلاثاء 12 فبراير 2019 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: صواريخنا قادرة على إصابة جميع الأهداف الإيرانية



القدس المحتلة / سما /

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "الصواريخ الإسرائيلية قادرة على إصابة أي هدف حتى وإن كان بعيداً جداً وتابعٍ لأي عدوٍ كان بما في ذلك جميع الأذرع التابعة لإيران في المنطقة".

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة تفقدية لقاعدة سلاح البحرية الإسرائيلية في حيفا، إن "إسرائيل تعمل على مدار الساعة بمقتضى احتياجاتنا بهدف منع إيران والمنظمات التي تدور في فلكها من التموضع على حدودنا الشمالية وفي المنطقة كلها".

في السياق ذاته، أفاد المركز السوري لحقوق الإنسان، أن القصف الصاروخي الإسرائيلي في منطقة القنيطرة جنوب سوريا مساء أمس قرب الحدود، استهدف مناطق تتواجد فيها قوات من "حزب الله" وقوات أخرى موالية للنظام السوري.

#نتنياهو #اسرائيل #صواريخ #ايران

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