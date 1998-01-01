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شيرين تكشف محاولتها الانتحار.. و"علاقتها مع ربها" (شاهد)

الثلاثاء 12 فبراير 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين تكشف محاولتها الانتحار.. و"علاقتها مع ربها" (شاهد)



القاهرة / وكالات /

كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أنها حاولت الانتحار عدة مرات، متحدثة عن تفاصيل حول حياتها.

وقالت شيرين في مقابلة مع الإعلامية وفاء الكيلاني عبر برنامج "تخاريف" على شاشة إم بي سي، إنها تراجع بشكل مستمر طبيبا نفسيا، وتفتح قلبها له، مفضلة ذلك على "الفضفضة" لأي صديقة.

وقالت شيرين لبرنامج "تخاريف" الذي يعرض عبر قناة MBC، إن الطبيب المعالج لها أمريكي الجنسية وتتواصل معه من خلال مترجم.

وأضافت أنها تندم على محاولتها الانتحار، وتطلب من الله مسامحتها.

وتابعت: "كنت أود الزواج من طبيب نفسي، وأنا أعتبر زوجي طبيبًا نفسيًا، في بداية زواجنا تخلصت من الأشياء السلبية، قررت أن ننسى كلمة خوف في حياتنا".

وفي تصريح آخر بالبرنامج ذاته، قالت "شيرين" إن علاقتها بربها جيدة، إلا أنها غير منتظمة في الصلاة، بسبب أن زوجها حسام حبيب، يطلب منها دوما وضع "المناكير"، وهو ما يتعارض مع وضوئها والتزامها في الصلاة.

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