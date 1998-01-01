وفد وكالات الأنباء الدولية يزور موقع معرض "إكسبو 2020 دبي"

دبي /وام/

زار وفد من وكالات الأنباء الدولية موقع معرض "إكسبو 2020 دبي" في منطقة دبي الجنوب.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة الوفد في أعمال القمة العالمية للحكومات وتوقيعه على ميثاق وكالات الأنباء للتسامح مع وكالة أنباء الإمارات بالإضافة إلى إبرامه عددا من مذكرات التفاهم مع "وام".

رافق الوفد خلال الزيارة .. سعادة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات وعدد من المسؤولين في "وام".

ولدى وصول وفد وكالات الأنباء العربية والعالمية.. كان في استقبالهم نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وشاهد الوفد الزائر عرضا تقديما عن "اكسبو 2020 دبي" تعرفوا خلال على مراحل المشروع وما تم إنجازه على صعيد الانشاءات والتحضيرات لاستضافة الحدث العالمي.

وأكد نجيب محمد العلي أن وكالة أنباء الإمارات "وام" التي نعتز بها بادرت أمس بدعوة إعلاميين من عدة دول إلى مقرنا في إكسبو لإعطائهم فكرة عما نقوم به في الرحلة إلى إكسبو مشيرا إلى أن هذه المبادرات تصب في مصلحة انفتاحنا على مزيد من الأطياف الإعلامية المختلفة وهو ما يسهم بشكل أساسي في تواصل العقول وصولا إلى صنع المستقبل.

وأضاف "نسعى من خلال إكسبو 2020 دبي إلى جمع شمل العالم تحت مظلة العمل المشترك والتعاون والتسامح ونحن نشهد الآن عام التسامح الذي صار عنوانا لبلدنا الحبيب وأصبحت قيمة التسامح واحدة من المصابيح التي تنير طريق الإمارات نحو المستقبل وهي القيمة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة التي رأت خدمة الإنسان غاية في حد ذاتها تتيح توحيد الجهود وتواصل العقول من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".

وتابع "إن هذا الحدث الدولي الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للمرة الأولى سيرحب بالعالم كله ومن خلال هذه المنصة العالمية سنعمل معا لنقدم ابتكارات وحلولا وشراكات تصب في مصلحة الأفراد والمجتمعات وترسخ مفاهيم التعاون والتواصل والابتكار وسيتم ذلك تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل ونسعى لأن يكون لإكسبو أثر يدوم بعد انتهائه إرث يخدم البشرية والمنطقة ويفيد دولة الإمارات ويعزز من مكانتها العالمية ونشارك العالم قيمنا وتراثنا الأصيل وحسن ضيافتنا".

من جانبه .. رحب سعادة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات بالوفد الزائر مؤكدا أن "إكسبو 2020 دبي" الذي سيعقد تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" يشكل عنوانا لمسيرة انجاز إماراتية ارسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وترسخت في ظل رعاية وتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة.

وقال سعادته إن في هذا الحدث العالمي ستلقى الحضارات على أرض الإمارات وطن الخير والتسامح وستتواصل العقول من أجل مستقبل مستدام للعالم.

وأكد سعادته دور الإعلام الهام في هذا الحدث العالمي الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة مشيرا إلى أن وكالات الأنباء العالمية تضطلع بمسؤولية كبيرة من أجل تغطية فعاليات وأعمال هذا الحدث العالمي البارز.

وأعرب الوفد الزائر عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي وزيارة موقع مشروع "اكسبو دبي 2020" ومدينة دبي الجنوب.

كما أعرب عن فخره بما شاهده من تقدم في مراحل انجاز المشروع واستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن دولة الإمارات أضحت اليوم الوجهة المثالية لاستضافة أرقى الأحداث والفعاليات العالمية في ظل ما تملكه من خبرات كبيرة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة وخدمات لوجستية رائدة.

وقال الوفد الزائر إنه على ثقة بأن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي ستكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو وسيكون العالم على موعد مع نسخة استثنائية رائعة لمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وتقدم سعادة أحمد محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين بخالص شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات الرشيدة على استضافة القمة العالمية للحكومات وما تتمتع به من حضور عالمي متميز.

وأكد سعادته أن القمة العالمية للحكومات في دبي أصبحت محطة عالمية يترقبها قادة الفكر وصناع القرار لتبادل الخبرات وقيادة التحولات النوعية في آليات العمل الحكومي مشيدا في الوقت نفسه بالمحتوى القيم الذي لمسه المشاركون في جميع الجلسات النقاشية بالقمة وبما شهدته القمة من تنظيم وإعداد لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد صالح العمري مدير وكالة الانباء الاردنية "بترا" إن دولة الإمارات استطاعت ان تجمع هذا العدد الكبير من المختصين في العالم للالتقاء والتباحث والاستماع الى تجارب بعضهم البعض والتي من خلالها تثري ماهو موجود لدى الجميع وتتيح المجال للوصول الى معلومات جديدة ومهارات تساعد المؤسسات على الاستفادة من بعضا البعض وتقديم الافضل لدولها ومجتمعاتها.

وأضاف أن ما شاهدناه من تنظيم متميز للحدث يعكس الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات وقدرتها على استضافة أرقى الأحداث العالمية مشيدا بدور وكالة أنباء الإمارات في تغطية هذا الحدث.

وأعربت فرجينيا اغتاي المدير العام لوكالة الأنباء الفليبينية عن سعادتها وفخرها بزيارة موقع معرض إكسبو 2020 دبي مشيرة إلى أنها تتطلع إلى التواجد خلال هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وفي ختام الزيارة التقط الجميع صورة تذكارية.