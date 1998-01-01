  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"يديعوت أحرنوت" : شريحة الأموال القطرية لغزة انتهت

الثلاثاء 12 فبراير 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت أحرنوت" : شريحة الأموال القطرية لغزة انتهت



وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الشريحة الأخيرة من الأموال القطرية، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل حول ما إذا كانت "إسرائيل" قد منعت إدخال أموال إلى غزة بعد الدفعة الأخيرة.

وادعت الصحيفة، أنه لذلك لم تعد حركة حماس تمنع المظاهرات على السياج الفاصل، ولا توقف سكان غزة من اختراق الحاجز، منوهة إلى عودة البالونات الحارقة والصواريخ خلال الأسبوع الماضي.

وزعمت، أن حماس حاليًا إلى تصعيد تدريجي، ليس كرد على بعض التحركات السياسية الإسرائيلية أو غيرها، لغضبها من المصريين وسياساتهم، وفق الصحيفة.

وقالت: "قبل أسبوعين فقط شعرت حماس أنها حققت بعض المكاسب الكبيرة، من المفترض أن تتولى الأمم المتحدة ومصر مسؤولية إعادة تأهيل قطاع غزة، بمساعدة أموال من قطر، ومستقلة عن السلطة الفلسطينية ومصالح إسرائيل".

وتابعت: "لكن الفرحة كانت سابقة لأوانها، لأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أوضح على الفور أن حماس كانت مخطئة. ولن يتغير شيء ولن يكون معبر رفح عند الحدود بين غزة ومصر منطقة تجارة حرة، ولن يكون هناك حرية في الدخول والخروج من القطاع دون علم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الرئيس عباس لأهالي الخليل: " العنوا أبو المستوطنين "

اجراءات فرضتها حماس.. موظفو معبر ابو سالم جنوب القطاع لم يتمكنوا من الوصول الى أعمالهم !!

هنية يعلن استعداده للقاء الرئيس عباس ويدعوه للقدوم إلى غزة

صحيفة : أزمة «حماس» المالية بلغت «مستوى غير مسبوق»

قناة عبرية تزعم : خلافات فلسطينية سعودية بخصوص "صفقة القرن"

ترامب و السعودية ينفيان تورطهما بالفضيحة العاطفية التي هزّت عرش أغنى أغنياء العالم

هنية يهاتف ميلادينوف ويطالب بتدخله: شعبنا غاضب من تلكؤ الاحتلال بتنفيذ التزاماته

الأخبار الرئيسية

حدود

استخبارات الاحتلال: لهذه الاساب.. حماس قد تبادر للتصعيد واحتمالية كبيرة لحرب خلال 2019

الفصائل

فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

ملادينوف

ملادينوف: نحن قريبون بهذا القدر من الحرب و10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بغزة

صور: الشاباك يزعم: حماس حاولت تجنيد عناصر عبر بث الأقصى وينشر اسماء المذيعين والمعتقلين

الاحمد

الاحمد : اعتذر فشلنا في التوصل لاتفاق في موسكو و ابو مرزوق يكشف نقاط الاتفاق والاختلاف