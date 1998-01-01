"يديعوت أحرنوت" : شريحة الأموال القطرية لغزة انتهت

وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الشريحة الأخيرة من الأموال القطرية، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل حول ما إذا كانت "إسرائيل" قد منعت إدخال أموال إلى غزة بعد الدفعة الأخيرة.

وادعت الصحيفة، أنه لذلك لم تعد حركة حماس تمنع المظاهرات على السياج الفاصل، ولا توقف سكان غزة من اختراق الحاجز، منوهة إلى عودة البالونات الحارقة والصواريخ خلال الأسبوع الماضي.

وزعمت، أن حماس حاليًا إلى تصعيد تدريجي، ليس كرد على بعض التحركات السياسية الإسرائيلية أو غيرها، لغضبها من المصريين وسياساتهم، وفق الصحيفة.

وقالت: "قبل أسبوعين فقط شعرت حماس أنها حققت بعض المكاسب الكبيرة، من المفترض أن تتولى الأمم المتحدة ومصر مسؤولية إعادة تأهيل قطاع غزة، بمساعدة أموال من قطر، ومستقلة عن السلطة الفلسطينية ومصالح إسرائيل".

وتابعت: "لكن الفرحة كانت سابقة لأوانها، لأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أوضح على الفور أن حماس كانت مخطئة. ولن يتغير شيء ولن يكون معبر رفح عند الحدود بين غزة ومصر منطقة تجارة حرة، ولن يكون هناك حرية في الدخول والخروج من القطاع دون علم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".