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ماذا قالت زوجة خالد يوسف تعليقا على الفيديو الجنسي؟

الثلاثاء 12 فبراير 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قالت زوجة خالد يوسف تعليقا على الفيديو الجنسي؟



القاهرة / وكالات /

خرجت الفنانة التشكيلية شالميار الشربتلي عن صمتها وعلقت على الأنباء التي اتهمت زوجها المخرج خالد يوسف بتصوير فيديو جنسي مع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج.


وقالت الشربتلي إن زوجها لم يهرب وفقا لما صدر من إشاعات خلال الأيام القليلة الماضية وأوضحت أنه حاليا في فرنسا معها ومع ابنتها لقضاء إجازة منتصف العام وإنهاء أعمال خاصة به.

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وأضافت: "لن أتخلى عن زوجي" نافية في الوقت ذاته إشاعات انفصالها عنه بعد ظهور المقطع الإباحي.

واعتبرت أن زوجها "بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر" بحسب صحيفة الوطن المصرية.

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