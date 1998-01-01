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وفد فلسطيني يقرر تعزية عائلة المستوطنة القتيلة "أنسباخر"

الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فلسطيني يقرر تعزية عائلة المستوطنة القتيلة "أنسباخر"



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وفدا فلسطينيا يضم سكانا من القرى الفلسطينية المجاورة لمستوطنة “تكوع” قرر زيارة عائلة المستوطنة الإسرائيلية أوري أنسباخر التي قتلت على يد شاب فلسطيني من الخليل بالقدس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تأتي في إطار مبادرة لمنظمة “تاغ مئير” الإسرائيلية التي تسعى إلى تعزيز التفاهم والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال مدير المنظمة غادي غفرياهو عن الزيارة "لقد وصلتنا توجهات عديدة من فلسطينيين أعربوا عن صدمتهم العميقة من الجريمة المروعة وطلبوا الانضمام إلى زيارة العزاء لعائلة الفقيدة أوري أنسباخر" حسب تعبيره .

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