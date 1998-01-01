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وفاة حارس إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966

الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة حارس إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966



وكالات / سما /

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن وفاة حارسه السابق ونجم منتخب إنجلترا جوردون بانكس، الفائز بلقب كأس العالم “الوحيد في تاريخ الإنجليزي” عام 1966.

فارق بانكس الحياة مساء يوم الاثنين (11 فبراير) وعمره 81 عاما،

 

وتابع البيان: نطالب الجميع باحترام خصوصية الأسرة في الوقت الحالي.

لعب بانكس 73 مباراة دولية مع إنجلترا بين 1963 و1972 وخاض نحو 250 مباراة مع ستوك سيتي قبل الاعتزال، عقب حادث سيارة كلفه فقدان البصر في إحدى عينيه.

حقق بانكس بطولات كأس الرابطة الإنجليزية مرتين، الأولى مع ليستر سيتي عام 1964، والثانية مع ستوك سيتي عام 1972، كما فاز بكأس العالم مع إنجلترا 1966، والميدالية البرونزية في بطولة أمم أوروبا عام 1968.

وتم اختياره كثاني أعظم حارس مرمى في القرن الـ20 بعد الإيطالي دينو زوف.

#حارس #جوردون بانكس

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