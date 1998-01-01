وكالات / سما /

تتواجد الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب في العناية المشددة في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق؛ حيث تعرضت لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.

بدورها نفت نقابة الفنانين السوريين الأخبار التي تتحدث عن وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، وأكدت أن الأخبار التي تناقلتها الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة إطلاقًا، وأن حالتها مستقرة.

من جهته الفنان فادي الشامي حفيد الفنانة أنطوانيت نجيب أكد أن جدته بوضع مستقر، وأنها ستخرج من العناية المشددة اليوم بعد إجراء فحوصات للكلية.