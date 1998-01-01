محمد رمضان: بنتي عفريتة تمثيل لكن عمري ما هخليها تمثل

وكالات / سما /

وصف الفنان محمد رمضان، ابنته :حنين" بأنها "عفريتة في التمثيل: نظرا لبراعتها في إتقان الأدوار بشكل مبهر، وتابع مستطردا: "لكن عمري ما هخليها تمثل علشان نفسي تنجح في مجال تاني غير التمثيل".

وقال محمد رمضان، خلال حواره مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة ON E، إنه يفضل أن ينجح أطفاله في مجالات عدة، وليس التمثيل فقط، ويجب أن تكون مهنة التمثيل مقتصرة على والدهم فقط، كي لا يصبح أطفاله مثله، وتابع: "نفسي يبقى واحد مهندس وواحد دكتور شاطر علشان أحس إنهم كملوني، كمان علشان ماحسش إني بشوف نفس اللي أنا عملته تاني".

وكشف محمد رمضان عن رغبته في أن تصبح ابنته مهندسة، لأنها تمتلك شخصية قيادية بشكل قوي، لذا هو يراها مديرة موقع- حسب وصفه، أما كنز فقال عنها "متعلق بيها جدا لأنها آخر العنقود".