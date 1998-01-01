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ابتلع الألماس.. ودفع الثمن "باهظا جدا"

الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابتلع الألماس.. ودفع الثمن "باهظا جدا"



وكالات / سما /

حاول رجل سرقة خاتم ألماس بطريقة ظن أنها ستخلصه من الملاحقة القانونية، لكنه سيضطر لقضاء سنوات طويلة في السجن.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "حرييت" التركية، أن محكمة جنائية قضت بسجن رجل أيرلندي لمدة 8 سنوات و9 أشهر، بعد إدانته بمحاولة سرقة خاتم ألماس في أكتوبر الماضي.

وكان إيان كامبل (54 عاما) يقضي عطلته في مقاطعة موغلا بجنوب غربي تركيا، مطلع أكتوبر الماضي، عندما دخل محل مجوهرات هناك وابتلع خاتم ألماس وزنه 3.5 قيراط، يصل ثمنه إلى 40 ألف دولار أميركي.

وفي محاولة للتملص أمام مدع تركي، قال كامبل إنه ابتلع الألماس لأنه وقع في غيبوبة لحظة رؤيته، وبعدما استعاد وعيه كان الخاتم في جوفه، لكن المسؤول لم يقتنع بكلام السائح.

عملية جراحية ضرورية

وأمرت الشرطة بنقل السارق إلى المستشفى، من أجل إجراء عملية جراحية للعثور على الخاتم، ما لم يعد الأيرلندي الخاتم بـ"الطريقة الطبيعية".

وتابعت وسائل إعلام تركية "رحلة" الخاتم، لحظة بلحظة لمدة يومين كان خلالها اللص ينتظر في المستشفى بعدما تناول أدوية تسهّل الإخراج، وذلك تحت حراسة الشرطة.

وقد قفز مرارا في المستشفى لتحريك الخاتم في أحشائه لمدة 36 ساعة، لكن جهوده كانت بلا جدوى، وبعد ذلك لجأت السلطات إلى استخراج الألماس عبر عملية جراحية.

والسائح، الموقوف لدى السلطات في انتظار المحاكمة، وصدور الحكم بشأنه.

#الألماس #سائح

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