مرهم منافس للفياغرا يعمل خلال 5 دقائق فقط!

وكالات / سما /

تقوم شركة بريطانية بتطوير منافس للفياغرا يمكن أن تظهر آثاره خلال 5 دقائق، على الرغم من احتمال استمرارها مدة نصف ساعة فقط.

وفي حين أن حبوب الفياغرا الزرقاء الشهيرة عالية الفعالية، إلا أنها تستغرق نصف ساعة أو أكثر للعمل، ولا يمكن استخدامها مع بعض الأدوية الأخرى، بما في ذلك عقاقير الذبحة الصدرية.

ولكن "Futura Medical"، وهي شركة أدوية في غيلدفورد، تقوم بتجربة مرهم "Eroxon"، الذي يعمل بشكل أسرع وبآثار جانبية أقل.

ويحدث ضعف الانتصاب عادة بسبب نقص تدفق الدم إلى القضيب. لذا تعمل الفياغرا عن طريق توسيع الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى سهولة عملية الانتصاب لدى الرجال.

ويساعد "Eroxon" على توسيع الأوعية الدموية أيضا، ولكن في منطقة وضع المرهم فقط. وهذا يعني تجنب امتصاصه في المعدة أو معالجته عبر الكبد، لذا يعمل بوتيرة أسرع وأكثر أمانا.

وفي دراسة أجريت على 230 رجلا يعانون من مشاكل في الانتصاب، أبلغ المشاركون عن "نتائج إيجابية مهمة" بعد استخدام "Eroxon"، مقارنة مع تجربة هلام وهمي.

وتبين أن 44% من المشاركين شهدوا بدء الانتصاب في غضون 5 دقائق من استخدام المرهم، مع زيادة النسبة إلى 70% في غضون 10 دقائق.

وقال كين جيمس، رئيس قسم الأبحاث في "Futura Medical"، إن "الإحصاءات تشير إلى أن 22% من الرجال لا يستطيعون ممارسة الجنس في الواقع بعد تناول الفياغرا، لسبب أو لآخر. وتقول الأبحاث التي أجريناها إن منتجنا الجديد يعيد رونق العلاقة الحميمية إلى الكثير من الأزواج".

وتوضح التجارب المبكرة أن "Eroxon" يعمل لمدة 30 دقيقة تقريبا، مقارنة مع استمرار تأثير الفياغرا لأربع ساعات، ولكن السيد جيمس يعتقد أن معظم الأزواج يفضلون تأثير "Eroxon" السريع رغم قصر مدة التأثير.

وبدأت الشركة اختباراتها مع ألف مريض أوروبي، ومن المتوقع صدور النتائج في نهاية العام، مع إجراء تجربة كبيرة في الولايات المتحدة في عام 2020.

وتأمل "Futura" في أن يصبح المنتج متوفرا في أوروبا بحلول عام 2021، في حال كانت التجارب إيجابية، عبر وصفة طبية. على أمل أن يصبح متاحا في وقت لاحق دون وصفة طبية.