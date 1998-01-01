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"موتورولا" تعود للمنافسة بهواتف مميزة

الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"موتورولا" تعود للمنافسة بهواتف مميزة



وكالات / سما /

أطلقت شركة موتورولا مؤخرا 3 هواتف جيدة بمواصفات مميزة وأسعار تتراوح ما بين 150 و300 يورو فقط.

أول هاتف "G7 Plus" جاء بسعر 300 يورو، مزود بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (1080/2270) بيكسل، ومعالج "Snapdragon 632"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وبطارية 3000 ميللي أمبير، أما الكاميرا الأساسية، فأتت بدقة 16+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وطرح الهاتف الثاني "G7 Power"، بـ 210 يورو، وجاء بشاشة مماثلة لشاشة الهاتف الأول، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وبطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، وكاميرا أساسية 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.

أما الجهاز الأرخص "G7 Play" فسعره 150 يورو، وجاء بشاشة 5.7 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وكاميرا أساسية 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

 
#موتورولا

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