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"إل جي" تطور تقنيات جديدة للهواتف

الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إل جي" تطور تقنيات جديدة للهواتف



وكالات / سما /

أعلنت شركة "إل جي" عن تطويرها لتقنيات جديدة ستغير آلية عمل كاميرات الهواتف.

وتضم هذه التقنيات حساسات ضوئية متطورة ستساعد كاميرات الهواتف على التعرف على وجوه المستخدمين بشكل أدق مما يحصل في كاميرات الهواتف الحالية، والأهم من ذلك هو أنها ستمكن الكاميرا من التقاط صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد.

كما تعمل "إل جي" أيضا على تطوير حساسات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء ستزيد من قدرة الكاميرات على قياس المسافات وتحديد عمق الصورة، والتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأوضحت الشركة أن هذه التقنيات ستأتي في هاتفها القادم "G8 ThinQ"، والذي سيأتي أيضا بمعالج "Snapdragon 855"، ومنفذ "USB-C" ومنفذ "3.5 ملم" للسماعات، وشاشة عالية الدقة بمقاس 6.1 بوصة.

#إل جي #الهواتف

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