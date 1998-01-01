الثقافي وبلاطة وسلوان الى الدور ثمن النهائي من بطولة الكأس

رام الله / سما /

حجز فريق ثقافي طولكرم ، مقعده فيالدور ثمن النهائي من بطولة الكأس لكرة القدم ، بفوز صعب على الخضر بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد فيصل الحسيني .

وجاءت المباراة متوسطة الاداء مع افضلية نسبية لصالح الثقافي، الذي اهدر العديد من الفرص المحققة ، ودخل فريق الخضر اللقاء بتشكيلة ضمت العديد من الوجوه الشابة.

وفي اكثر من مناسبة تألق الحارس الشاب عبدالسلام صلاح في التصدي لكرات معن جمال ونمر واصف وعلاء يحيى،وإستطاع الثقافي تسجيل هدف التقدم، من كرة عرضية حولها نمر واصف ارتطمت الكرة بمعن جمال واستقرت في الشباك.

وعلى ملعب ماجد أسعد في مدينة البيرة، تغلب بصعوبة فريق بلاطه على نظيره ابناء القدس بهدف نظيف، سجله اللاعب ليث خروب في منتصف الشوط الاول، وفي الشوط الثاني اهدر ابناء القدس فرصة التعويض، بعد ان اضاع اللاعب عبد الله دعنا ركلة جزاء اثر تصدي الحارس ابو سليم لها.

وعلى استاد اريحا، قلب فريق سلوان تأخره امام طوباس بهدف الى فوز بثلاثة اهدف، حيث نجح طوباس باقتناص هدف السبق عن طريق اللاعب عبد الله ابو محسن "5".

لكن سلوان تمكن في الدقيقة 16 من العودة باللقاء ، عن طريق اللاعب حسام زياده مسجلاً هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني واصل سلوان هجماته التي تكللت بهدف التقدم الثاني ، حمل توقيع حسام زياده الذي سجل هدف الشخصي الثاني ولفريقه، وقبل عشرة دقائق من نهاية اللقاء وسع رأفت عياد الفارق لسلوان بتسجيله الهدف الثالث.