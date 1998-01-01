قناة عبرية: عُمان قدّمت مقترحات للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أن مسؤولين كبار في سلطنة عمان قدّموا خلال اجتماعات مع نظرائهم الأميركيين عدة مقترحات حول القضايا الأساسية للمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.

وبحسب القناة، فإن السلطان قابوس طرح تلك المقترحات على وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال اجتماعهم الشهر الماضي.

ووفقا للقناة، فإن السلطان قابوس وكبار المسؤولين العمانيين قدموا تلك المقترحات والأفكار التي وصفت بأنها "إبداعية" مشيرةً إلى أن المسؤولين العمانيين أكدوا أنهم غير مهتمين بالوساطة بين الجانبين وأن طرح الأفكار يأتي لمساعدة أمريكا في إيجاد حلول بهدف محاولة التوصل لتوافق تفاوضي.

وتشير القناة، إلى أنه رغم تأكيد المسؤولين العمانيين لنظرائهم الأميركيين بأنهم غير معنيين بالوساطة للمفاوضات، إلا أنهم التقوا في الأشهر الأخيرة بمسؤولين فلسطينيين كبار في محاولة لإقناعهم بإعطاء فرصة لخطة السلام الأمريكية.