  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قناة عبرية: عُمان قدّمت مقترحات للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

الثلاثاء 12 فبراير 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: عُمان قدّمت مقترحات للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أن مسؤولين كبار في سلطنة عمان قدّموا خلال اجتماعات مع نظرائهم الأميركيين عدة مقترحات حول القضايا الأساسية للمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.

وبحسب القناة، فإن السلطان قابوس طرح تلك المقترحات على وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال اجتماعهم الشهر الماضي.

ووفقا للقناة، فإن السلطان قابوس وكبار المسؤولين العمانيين قدموا تلك المقترحات والأفكار التي وصفت بأنها "إبداعية" مشيرةً إلى أن المسؤولين العمانيين أكدوا أنهم غير مهتمين بالوساطة بين الجانبين وأن طرح الأفكار يأتي لمساعدة أمريكا في إيجاد حلول بهدف محاولة التوصل لتوافق تفاوضي.

وتشير القناة، إلى أنه رغم تأكيد المسؤولين العمانيين لنظرائهم الأميركيين بأنهم غير معنيين بالوساطة للمفاوضات، إلا أنهم التقوا في الأشهر الأخيرة بمسؤولين فلسطينيين كبار في محاولة لإقناعهم بإعطاء فرصة لخطة السلام الأمريكية.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الرئيس عباس لأهالي الخليل: " العنوا أبو المستوطنين "

اجراءات فرضتها حماس.. موظفو معبر ابو سالم جنوب القطاع لم يتمكنوا من الوصول الى أعمالهم !!

هنية يعلن استعداده للقاء الرئيس عباس ويدعوه للقدوم إلى غزة

صحيفة : أزمة «حماس» المالية بلغت «مستوى غير مسبوق»

قناة عبرية تزعم : خلافات فلسطينية سعودية بخصوص "صفقة القرن"

ترامب و السعودية ينفيان تورطهما بالفضيحة العاطفية التي هزّت عرش أغنى أغنياء العالم

هنية يهاتف ميلادينوف ويطالب بتدخله: شعبنا غاضب من تلكؤ الاحتلال بتنفيذ التزاماته

الأخبار الرئيسية

حدود

استخبارات الاحتلال: لهذه الاساب.. حماس قد تبادر للتصعيد واحتمالية كبيرة لحرب خلال 2019

الفصائل

فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

ملادينوف

ملادينوف: نحن قريبون بهذا القدر من الحرب و10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بغزة

صور: الشاباك يزعم: حماس حاولت تجنيد عناصر عبر بث الأقصى وينشر اسماء المذيعين والمعتقلين

الاحمد

الاحمد : اعتذر فشلنا في التوصل لاتفاق في موسكو و ابو مرزوق يكشف نقاط الاتفاق والاختلاف